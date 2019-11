Pozivaju se svi zainteresirani predavanje “When Tomorrow Comes – the Role of the Writer in Times of Change” koje će održati nagrađivana škotska spisateljica sierra-leonskog podrijetla, Aminatta Forna.

Predavanje će se održati u četvrtak 7. studenog u 12.00 sati u Konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice Fakulteta i bit će na engleskom jeziku.

Više o autorici možete naći ovdje.