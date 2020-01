Odsjek za fonetiku u suradnji s europskim projektom COST APPLY: European Network for Argumentation and Public Policy Analysis organizira radionicu ”Croatia APPLY Winter School 2020: Methods of argument analysis and evaluation in public contexts” koja će se održati od 15. do 18. siječnja 2020. na Filozofskom fakultetu.

Tijekom radionice polaznici će se upoznati s različitim metodama i pristupima u analizi i procjeni argumentacije u javnome diskursu. Predavači/treneri su vrhunski stručnjaci iz područja argumentacije sa Sveučilišta u Lisabonu, Amsterdamu, Luganu i New Yorku, a polaznici su doktorski studenti, mladi istraživači, ali i dionici u javnom diskursu (predstavnici državnih institucija) iz gotovo svih europskih zemalja.

Više informacija o radionici možete pogledati ovdje.