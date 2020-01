U sklopu kolegija ”Selected topics of Modern and Contemporary Jewish history: History of Israel”, na Katedri za judaistiku, Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaisitku, gostovat će izraelski veleposlanik, Ilan Mor.

U srijedu 15. siječnja 2020. godine u 9.30 sati u dvorani DI veleposlanik Mor će održati predavanje pod naslovom ”If you want it – it is not a dream”.

Srdačno se pozivaju svi zainteresirane da prisustvuju predavanju.