Agencija za mobilnost i programe EU suorganizator je međunarodne CHER konferencije s temom Engaged Universities: (De)constructing the Theory, Practice and Culture of Engagement in Higher Education koja će se održati od 2. do 4. rujna 2020. u Rijeci i Opatiji.

Konferenciju zajednički organiziraju Sveučilište u Rijeci i irski NUI Galway čiji su gradovi nositelji oznake Europske prijestolnice kulture 2020.

Konferencija tematizira rastući interes za tzv. „treću misiju“ visokih učilišta i njihov društveni utjecaj te na koji se način visoka učilišta nose s (novim) zadacima koji im se postavljaju. Detaljnije informacije o događanju nalaze se u dokumentu u privitku, a objavljene su i na službenoj stranici konferencije: www.cher2020.eu.

Trenutno je otvoren poziv za dostavu sažetaka ( do 31. 3. 2020 .), a namijenjen je zainteresiranim istraživačima koji se bave ovom temom.

AMPEU će biti u mogućnosti sufinancirati sudjelovanje do 10 hrvatskih sudionika, a o načinu i uvjetima sudjelovanja AMPEU će pravovremeno obavijestiti.