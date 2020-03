Tim dobrotvorne i ekološke aktivnosti u sklopu eSTUDENT projekta ¨Nepotrebno je nekome potrebno¨ organizira humanitarnu akciju koja počinje 9. ožujka te traje do 13. ožujka 2020 godine. U suradnji s udrugom DORA, ovogodišnji cilj projekta je prikupiti donacije koje će pomoći u opremanju potrebite djece za školu. Predviđeno je da se prikupe olovke, bojice, flomasteri, tehničke olovke, pastele, tempere, vodene boje, neispunjene bilježnice, torbe za školu, geometrijski pribor, kalkulatori i kolaži. Sav školski pribor koji ste spremni donirati mališanima moći ćete donijeti na Fakultet političkih znanosti, Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet te kampus Borongaj u razdoblju od 10.00 do 15.00 sati.

”DORA” obradovala mnoga lica

Humanitarna organizacija DORA, kojoj ćemo donirati prikupljene stvari po završetku projekta, djeluje od 1991. godine kao jedna od prvih i vodećih udruga na području koja skrbi o djeci i mladima. Njihovi su štićenici djeca bez jednog ili oba roditelja, djeca iz obitelji s većim brojem djece, zlostavljana djeca, bolesna, ali iznimno marljiva, nadarena i uporna. Financiraju se isključivo iz donacija, zahvaljujući radu volontera u zemlji i inozemstvu. Dva su osnovna DORINA projekta koje provode tijekom cijele godine: “Želim biti…” i “Djeca za djecu DORE”. Oba projekta imaju isti cilj – prikupiti sredstva za pomoć djeci i mladima u potrebi – njenim štićenicima .

Uspješno provedeni projekti

Akcija je provedena i prošle godine pod imenom ”Daj i ti nekome šansu” čiji je cilj bio prikupiti zdravu hranu i potaknuti mlade ljude, studente i zajednicu na sudjelovanje u humanitarnim akcijama jer tako mogu nekome promijeniti i uljepšati život. Prikupljeno je 720 komada zdravih namirnica među kojima su se nalazile teglice meda, čajevi,biljna mlijeka, prirodni sokovi, orašasti plodovi i pekmezi te donirano udrugama ”Dajmo im šansu” i ”Krijesnica”.

Ovim putem Vas potičemo i pozivamo da i ove godine donirate sitnicu koja će biti drugome od koristi i izmamiti mu osmijeh na lice. Sve novosti pratite i pročitajte na web stranici eSTUDENTa, Instagram profilu, Facebooku ili se možete prijaviti na naš eSTUDENT newsletter.