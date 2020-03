mobilnaEKA – Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa i Katedra za primijenjenu antropologiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozivaju na predavanje pod naslovom “Using Photography as a Pedagogical Tool: Engaging Student Activism” koje će održati Mala L. Matacin, Ph.D. Associate Professor (University of Hartford, USA) u srijedu 18. ožujka 2020. godine u 9.30 sati u dvorani A125 Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

