Institut za dunavsku regiju i srednju Europu (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa-IDM) je raspisao Natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja Dunavske regije za 2021.

Cilj natječaja je istaknuti znanstveni rad i talent mladih istraživača te poboljšati vidljivost znanstvene zajednice u regiji.

Dodijelit će se 14 nagrada mladim znanstvenicima (po jednom znanstveniku/ici iz svake od 14 zemalja koje su dio Dunavske regije), svaka nagrada u iznosu od 1.350,00 eura.

Sve kandidate mora nominirati matična znanstvena organizacija. Broj nominacija po znanstvenoj organizaciji ograničen je na tri kandidata, a kandidati moraju biti s različitih fakulteta ili odjela, instituta ili istraživačkih skupina unutar same organizacije. Međunarodni stručni žiri utvrdit će konačnu rang-listu svih pristiglih nominacija te će najviše rangirani kandidat iz svake zemlje biti predložen za dodjelu nagrade.

S obzirom na to da kandidate nominira matično Sveučilište, u cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo odsjeke da pravovremeno pošalju svoje prijedloge kandidata s cjelokupnom dokumentacijom najkasnije do petka 16. travnja do 14 sati na e-mail projekti@ffzg.hr.

Dokumentacija se šalje u skladu s objavljenim natječajem u pdf formatu.