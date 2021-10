U petak 15. listopada 2021. s početkom u 12.00 sati održala se svečana proslava Dana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz nastup Akademskoga zbora Filozofskoga fakulteta Concordia discors. Tom prigodom obnašatelj dužnosti dekana prof. dr. sc. Miljenko Jurković podnio je izvještaj o radu Fakulteta i uručio je priznanja i nagrade djelatnicima i studentima.

Povelja Filozofskoga fakulteta, najviše je priznanje koje se dodjeljuje za posebne uspjehe na unaprjeđenju znanstvenoga i nastavnoga rada, za izvanredan doprinos u humanističkim i društvenim znanostima i širenju ugleda Fakulteta te promicanju humanističke misli, a dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta kao nagrada za sveukupan rad (životno djelo). Ove godine poveljom su nagrađene prof. dr. sc. Vesna Mildner (Odsjek za fonetiku) i dr. sc. Darja Damić Bohač, znan. sur. i v. lekt. (Odsjek za romanistiku).

Posebno priznanje dodijeljeno je gospodinu Oliveru Mlakaru za promicanje znanja i vještina stečenih učenjem u društveno-humanističkom području i poticanje na poštivanje identiteta i baštine.

Godišnju nagradu Filozofskoga Fakulteta, za znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća u prethodnoj kalendarskoj godini dobili su prof. dr. sc. Mateo Žagar (Odsjek za kroatistiku) za knjigu Libro od mnozijeh razloga (Matica hrvatska, Zagreb, 2020.), doc. dr. sc. Đurđica Čilić (Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti) za knjigu Tri lica autora – Miłosz, Różewicz i Herbert (Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2020.) i doc. dr. sc. Maša Grdešić (Odsjek za komparativnu književnost) za knjigu Zamke pristojnosti. Eseji o feminizmu i popularnoj kulturi (Fraktura, Zagreb, 2020.).

Studentsku nagradu Franjo Marković primili su studenti Lorena Kasunić (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti) za znanstveni rad „Depictions of Women in ‘Duga’ and ‘Tena’: A Computational Analysis“ (2020.) i rad na projektu PRINCIPLE; Marko Šapina (Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku) za angažman u Klubu studenata turkologije; grupa studenata fonetike: Natalija Žanpera, Monika Dražinić, Ivana Biondić i Darija Granić (Odsjek za fonetiku) za studentski rad „Projekt čitanja naglas s djecom predškolskoga i školskoga uzrasta Mali i veliki čitači“ (2020.), grupi studenata pedagogije: Petra Tumbri Taban, Dora Štrok, Ana Lalić, Josipa Grbinićek, Tamara Drašković, Adrijana Stojanović, Nikolina Brcko, Jakši Milatiću, Mija Čorak, Anđelka Bartulović, Lara Deskar, Katja Dugonjić, Katarina Rudar, Ivona Pišpek, Terezija Gerbus, Hana Josić, Veronika Gajšak, Franka Kraševac, Glorija Popović, Mirna Crnković, Nera Kolić, Patricija Nizek, Petar Vidu Keserici, Robert Ercegu, Klara Krijan, Kristina Burić, Andrea Čandrlić, Lucija Demović, Anamarija Bagarić, Isabela Ahac, Marija Bočkaj, Una Lovreković, Marijana Bliznac, Klara Bračun, Amadea Đurinić, Željka Mihovilić, Danijela Fudurić, Matea Bošnjaković, Sandra Cepić, Ana Marija Kartelo, Marija Malenica, Nikolina Dajčić, Manda Pozaić, Gabrijela Pavković, Ivan Goletić, Nikolina Ristić, Barbara Kovačević, Marta Vrgoč, Ena Domitrović, Ana Haramustek, Paula Vukas, Lea Crnobrnja, Lucija Vlašić, Melita Ostojić, Željka Veronika Horvat, Lara Akik Osonički, Katarina Gačić, Valerija Gašparec, Ana Šestanović, Maja Momirović, Lucija Marović, Iva Kostelac, Antonijo Vicković, Mirta Mlikotić, Igor Dončević i Franjo Papec (Odsjek za pedagogiju) za zbirku pedagoških radionica Zna i može, namijenjenu senzibiliziranju za rad s darovitim učenicima u osnovnoj školi (FF press, Zagreb, 2020.).

Nagrade za izvrsnost u studiju primilo je 45 studentica i studenata preddiplomskog studija i 50 studentica i studenata diplomskog studija.

Nagradu dekana koja se godišnje dodjeljuje zaposlenicima Fakulteta za uzoran rad primili su Ivana Bedeković (Služba za međunarodnu suradnju), Hrvoje Jakopčević (Studentska služba), Ivana Jurković Kuruc (Odsjek za sociologiju), Martina Rončević (Odsjek za arheologiju), Ana Tomić (Služba za tehničke poslove).

Posebno priznanje o. d. dekana Filozofskog fakulteta primili su prof. dr. sc. Dragan Damjanović (Odsjek za povijest umjetnosti), Silvije Zagradišnik (Služba za informatiku), Info-centar Filozofskog fakulteta i Akademski zbor Filozofskog fakulteta Concordia Discors.

U prošloj akademskoj godini u mirovinu su otišli profesori i djelatnici Fakulteta Mira Menac Mihalić, Edita Hercigonja Mikšik, Dalibor Blažina, Jolanta Sychowska Kavedžija, Maslina Ljubičić, Vedrana Spajić Vrkaš, Vinko Brešić, Vesna Mildner, Željko Jerneić, Lino Veljak, Vjekoslav Afrić, Ozren Žunec, Borislav Pavlovski, Jadranka Grbić Jakopović, Darja Damić Bohač, Zvonko Kovač, Nenad Ivić, Milorad Pupovac, Danijela Živković, Stipe Grgas, Zrinka Šimić Kanaet, Benjamin Čulig, Ljiljana Stefanovska, Edo Junačko, Ankica Stary.

Svečanoj proslavi nazočili su prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnoga fakulteta, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, Prodekan za studente, nastavu i digitalizaciju Ekonomskoga fakulteta, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta, prof. dr. sc. Josip Šimunović, dekan Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić, prodekan za poslovanje i razvoj Učiteljskoga fakulteta, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa i prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale Fakulteta organizacije i informatike.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu njeguje prijateljske odnose s veleposlanstvima mnogih zemalja. Svečanoj proslavi nazočili su izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj Nj.E. g. Peter Susko, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Bugarske u Republici Hrvatskoj Nj.E. gđa. Genka Vasileva Georgieva, kulturni izaslanik veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj Yutaro Nishida, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj Nj. E. g. Parviz Esmaeili, prvi savjetnik veleposlanika Islamske Republike Iran, g. Bijan Allaei, prevoditelj za perzijski jezik i g. Mikel Iriso Ivchenko, zamjenik šefa Misije veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj.

Svečani ton proslave Dana Fakulteta zaokružit je prigodnim glazbenim programom Akademskoga zbora Filozofskoga fakulteta Concordia discors s nekoliko skladbi folklornoga i popularnoga repertoara, a zborom je ravnao dirigent Vinko Karmelić.