Knjižnica Filozofskog fakulteta poziva na međunarodnu konferenciju “LIBRARIES AND THE UN 2030 AGENDA: The Role of Libraries in Promoting Sustainable Development” 9. prosinca 2021. putem Zoom platforme, u organizaciji Radne grupe za zelenu knjižnicu Filozofskog fakulteta.

Prijaviti se možete putem obrasca, a praćenje konferencije je besplatno.