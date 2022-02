Pozivaju se svi na konferenciju RHEFINE koja će se održati 24. i 25. veljače 2022. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prvoga dana konferencije pozvano će predavanje održati Kris Rutten, sa Sveučilišta u Ghentu, pod naslovom ”The rhetoric of cultural literacy”, a drugoga dana Gabrijela Kišiček, s Odsjeka za fonetiku, pod naslovom ”Speech delivery in rhetorical scholarship: A Historical Overview”.

Tematske će sekcije konferencije biti retorika u edukacijskome kontekstu, utjecaj retorike na društvo, upotreba retorike u različitim edukacijskim kontekstima te suvremeni trendovi u retoričkim učionicama.

Odsjek za fonetiku partner je u projektu Rhetoric for Innovative Education – RHEFINE, KA2 Erasmus strateškom partnerstvu u području visokoškolskog obrazovanja.

Svi zainteresirani mogu pristupiti konferenciji putem ZOOM poveznice.