Nakon hvalevrijednog odaziva i pozitivne reakcije na proljetno prikupljanje donacija za Free shop udruge „Are you Syrious?“, a uslijed novonastalih humanitarnih kriza, Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu odlučio je ponoviti akciju.

AYS je udruga koja se bavi pomaganjem tražiteljima azila, ljudima u pokretu općenito, ali i svima koji nailaze na poteškoće na početku svog materijalnog, jezičnog, pravnog i inog snalaženja u Republici Hrvatskoj i hrvatskom društvu.

Potrepštine će se prikupljati u prostoru aule ispred ulaza u Klub studenata Filozofskog fakulteta na označenim stolom zaključno s idućim petkom (11. studenog), nakon čega će ih studenti-volonteri prema dogovoru s Are You Syrious?-om sortirati i odvesti do Free Shopa u Novom Zagrebu.

Stoga vas ponovno pozivamo da pokažete solidarnost i empatiju te pomognete koliko možete, a na priloženom vizualu pogledajte i popis stvari koje možete donijeti:

Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali na proljetnu akciju i radujemo se novom odazivu!

Poziv slobodno podijelite s vašim kolegama i prijateljima s faksa te na društvenim mrežama.

SZFFZG