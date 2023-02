Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. veljače 2023. održana je konferencija metodičara pod nazivom ”Sve počinje na sveučilištu! Kompetencije budućih nastavnika za obrazovanje budućnosti”, organizirana u okviru projekta Učenje kroz rad sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Projekt je prepoznao potrebu za suradnjom i komunikacijom među metodičarima – profesorima koji su zaduženi za održavanje nastave iz „metodičkog modula“, kako bi razmijenili iskustva i povećali kvalitetu metodičke stručne prakse. U tu svrhu organizirana je ova konferencija za metodičare iz cijele Hrvatske.

Uz uvodne riječi dekana Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Domagoja Tončinića, u ime Sveučilišta u Zagrebu, uvodnu riječ održala je i izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku. Sudionicima se obratila i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

U prvom dijelu programa, uvodno izlaganje održao je voditelj projekta, prof. dr. sc. Dragan Bagić koji je ukratko predstavio rezultate projekta i najavio sljedeća dva izlaganja u kojima su prezentirane aktivnosti projekta koje su napravljene kako bi se osigurala ujednačenost u radu i osiguranje kvalitete metodičke prakse.

Prvo je doc. dr. sc Aleksanda Huić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta predstavila rezultate SWOT analiza metodičke prakse kojom je napravljena analiza postojećeg stanja, detektirani prednosti i nedostaci, ali i predstavljene preporuke za unaprjeđenje metodičke stručne prakse. Drugo izlaganje održale su doc. dr. sc. Sanja Kišiček iz Centra za obrazovanje nastavnika i dr. sc. Mirela Landsman Vinković s Odsjeka za germanistiku koje su u suradnji s izv. prof. dr. sc. Antom Kolakom s Odsjeka za pedagogiju i partnerom projekta Institutom za razvoj tržišta rada, razvile metodologiju vrednovanja kvalitete stručne prakse i instrumente za praćenje kvalitete stručne prakse.

U svrhu razmjene iskustava, nakon izlaganja održan je okrugli stol koji je moderirala izv. prof. dr. sc. Renata Geld, s temom kako unaprijediti kvalitetu metodičke prakse, na kojem su sudjelovale dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, doc. dr. sc. Ružica Vuk s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Josipa Alviž i dr. sc. Mirela Landsman Vinković s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U raspravu su bile uključene i Vesna Mišljenović, prof. savjetnik i voditeljica županijskog vijeća nastavnika Likovne umjetnosti Grada Zagreba, mentorica studenata iz V. gimnazije u Zagrebu i ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać koje su pridonijele raspravi pogledom na stručnu praksu iz drugih kutova.

U završnom dijelu konferencije održana su dva gostujuće predavanja vanjskih stručnjaka iz prakse. Prvo predavanje održala je Fanny Passeport, iz No Borders Learning i Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu (Nizozemska) na temu: „(Re)claiming Teaching in the Age of Learning“ dok je drugo održao prof. dr. sc. Mark Turner s Odsjeka za kognitivnu znanost, Sveučilišta Case Western Reserve (CWRU, Cleveland, SAD) na temu: „How did education get this way, and can Cognitive Science give us a path forward?“

Zahvaljujući projektu i održavanju ove konferencije, pokrenuta je rasprava o važnost ujednačavanja organizacije i osiguravanja kvalitete stručne prakse, a s obzirom na velik broj sudionika, suradnja i promjene su neizbježne.