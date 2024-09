U srijedu 11. rujna Filozofski je fakultet posjetilo izaslanstvo Institute of Arts and Sciences, Far Eastern University, Manila, Filipini.

Cilj posjeta je razmotriti područja moguće suradnje, posebice kroz istraživanja i mobilnosti u okviru međusveučilišnoga sporazuma potpisanoga 2023. godine.

Dekan izv. prof. dr. sc. Diego Jose Rivera Abad i prodekan izv. prof. dr. sc. Francis Martinez Esteban su u razgovoru s prodekanom prof. dr. sc. Miljenkom Jurkovićem iskazali interes za područja filologije, književnosti, povijesnih znanosti i sociologije.

Nakon sastanka izaslanstvo filipinskoga fakulteta posjetilo je Knjižnicu.

Posjet je inicirao izv. prof. dr. sc. Robert Mikac s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.