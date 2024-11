Katedra za češki jezik i književnost poziva zainteresirano nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Czech-in to Literary Culture III: Czech Literature and Literary Culture in Foreign Fiction and Documentary Film, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Filozofická fakulta Univerzity Palackého (koordinator), Univerzita degli studi di Udine, Uniwersytet Jagelloński w Krakowie i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Sudjelovanje podrazumijeva izvođenje 8 sati nastave po sudioniku (na češkom jeziku).

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu (7. 3. 2025., 4 sata), dok će se fizički dio realizirati u Olomoucu, Republika Češka, u periodu 24.-29.3.2025. Program fizičke mobilnosti uključuje ciklus predavanja u prva dva dana (24. i 25. 3. 2025.), tri radionice u trajanju po 4 sata (26., 27. i 28. 4. 2025.) te popratni program.

Uvjet za sudjelovanje je aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika te znanstvena i stručna upućenost u temu programa, a prednost prilikom odabira kandidata daje se nastavniku/ici koji/a je nositelj suradnje navedenog BIP programa.

Molbe je potrebno dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Natječaj je otvoren pet dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Petar Vuković (predsjednik), Slavomira Ribarova, viša lektorica i dr. sc. Miroslav Hrdlička, viši asistent.

Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.