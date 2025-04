Dijana Šobota, studentica Doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dobitnica je ugledne međunarodne nagrade Ross Todd Award.

Nagrada Ross Todd Award za znanstveno-istraživačku izvrsnost je nagrada koja se dodjeljuje svake dvije godine kao priznanje za najbolji istraživački rad objavljenom u časopisu Journal of Information Literacy.

Dijana Šobota je ovu prestižnu nagradu primila za rad „Critical Workplace information literacy: Laying the groundwork for a new construct “ koji se bavi temom njenog doktorskog rada. Radovi koji su ušli u uži krug prolaze oštru selekciju (javno glasanje + povjerenstvo), a nagrađeni rad doktorandice jedini je rad iz drugog kruga čija autorica ne dolazi s engleskog govornog područja.