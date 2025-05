Odsjek za psihologiju i Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski fulbrajtovci pozivaju vas na predavanje profesora Matta Leeja s Northeastern University u SAD-u pod nazivom Challenges to higher education in the US in 2025: Strategies for survival and perseverance, koje će se održati u utorak 6. svibnja 2025. u 18 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta, 2. kat.

Profesor Lee je voditelj programa Dialogue of Civilizations in Croatia and Bosnia, u sklopu kojega dovodi studente iz Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, posjećujući mjesta sjećanja u ovim zemljama u sklopu nastave mirovnih studija.

Pozivamo vas da u razgovoru s profesorom Leejem saznamo i raspravimo izazove s kojima se susreće znanost i visoko obrazovanje u Americi danas. Dobro došli!