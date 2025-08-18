Ambulanta za školsku i sveučilišnu medicinu poziva studente koji su 1. godinu prijediplomskog studija upisali akademske godine 2024./2025., a koji još nisu obavili obavezni sistematski pregled, da dođu na pregled u terminu u tablici.

Ako niste u mogućnosti doći na pregled u svom terminu molimo da se zamijenite s nekim od studenata u grupi. Iznimno, ako se ne uspijete dogovoriti za drugi termin, možete se javiti u ambulantu radi dogovora (01/6551-554 – parni datumi: 17.00 – 18.00, neparni: 11.30 – 12.30 ili na adresu ivancica.novak@stampar.hr).

Sistematski pregledi obavljaju se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti).

Molimo studente da na pregled ponesu zdravstvenu iskaznicu te zdravstvenu dokumentaciju (ako je imaju).