Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2024./2025. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u trenutku prijave rada imaju status studenta.
1) Za prijavu rada u kategorijama a) do d), studenti su dužni do petka 29. kolovoza 2025. do 16 sati:
- prijaviti rad putem aplikacije na stranici Sveučilišta
- ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
- elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.
Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do petka 29. kolovoza 2025. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.
Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa). Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).
2) Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) i obrazloženje mentora do ponedjeljka 25. kolovoza poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta.
Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u Tjednu Sveučilišta.
Više informacija o natječaju dostupno je na stranici Sveučilišta u Zagrebu.
Prilozi i poveznice:
- Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
- Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade(pročišćeni tekst)
- Kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova
- Obrazac za prijavu rada u kategoriji e) ili f)
- Upute za on-line prijavu
- Popratni dopis (priložiti kod predaje rada u Urudžbeni ured)