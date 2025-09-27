Pozivamo vas na webinar „Launching a Transdisciplinary Collaboration: Sonar Cities, Sonar Global, and the Emergency Support Network“, koji će se održati u ponedjeljak, 29. rujna, s početkom u 14:00 sati (CET).

Webinar organizira EU Horizon projekt Sonar Cities, koji je pod vodstvom Instituta Pasteur iz Pariza, a na kojem Filozofski fakultet sudjeluje kao partner.

Ovo je prvi u nizu webinara na kojima će se predstaviti rezultati i pojasniti glavni ciljevi projekta.

Na ovom webinaru bit će predstavljene dodatne informacije o projektu Sonar-Cities, udruzi Sonar-Global te Mreži društvenih znanosti u hitnim situacijama (Social Sciences Emergency Network).

Ova mreža pruža priliku za proširenje dosega projekta na globalnoj razini, stvarajući direktorij stručnjaka s praktičnim iskustvom koji se mogu angažirati u slučaju okolišnih i zdravstvenih kriza.