U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta HRZZ-a Modeli naručiteljstva. Naručitelji, umjetnici i publika u Zagrebu u 17. i dugom 18. stoljeću (IP 2022-10-3190) u suradnji s Muzejom grada Zagreba, organizira se drugi dio ciklusa javnih predavanja O UMJETNIČKOJ BAŠTINI I NARUČITELJIMA U 17. I 18. STOLJEĆU U ZAGREBU.

Prvo predavanje održat će v. asist. dr. sc. Maja Žvorc s Odsjeka za povijest umjetnosti FFZG na temu nadgrobnih spomenika iz fundusa MGZ (16.10. 2025.).

O obiteljskom stablu obitelji Oršić i “izmišljenim tradicijama” izlagat će dr. sc. Petra Batelja Majić iz Instituta za povijest umjetnosti (23.10.2025.), a prof. dr. sc. Matej Klemenčić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani održat će predavanje o kiparu Francescu Robbi i njegovim zagrebačkim djelima i naručiteljima (6.11.2025.).

Ciklus predavanja zatvara v. asist. dr. sc. Zeynep Oguz predavanjem o percepciji Hrvatske u osmanskim izvorima 17. i 18. stoljeća (13.11.2025.). Predavanja se održavaju u Muzeju grada Zagreba, Opatička 20, četvrtkom u 18 sati.