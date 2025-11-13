Orijentacijski dan za doktorande Filozofskoga fakulteta u Zagrebu održan je u petak 7. studenoga 2025. Novoupisane doktorande pozdravili su dekan prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić i voditelji i zamjenici voditelja doktorskih studija koji su studentima poželjeli dobrodošlicu te uspjeh u provedbi doktorskog istraživanja.

Nakon pozdravnih riječi uslijedile su tri prezentacije s nizom korisnih informacija o studiranju na doktorskim studijima Filozofskoga fakulteta. U prezentaciji Hodogram studiranja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu voditeljica Odjela za doktorske i specijalističke studije Biserka Pešec upoznala je studente s ključnim koracima i procedurama koje će obilježiti njihov prolazak kroz doktorski studij te obvezama koje će trebati ispuniti do predaje doktorskog rada. O dijapazonu mogućnosti u okviru međunarodnih programa govorila je voditeljica Službe za međunarodnu suradnju Tamara Šveljo u prezentaciji Međunarodna mobilnost i cotutelle (međunarodni dvojni doktorat znanosti), a o upotrebi resursa fakultetske Knjižnice te modalitetima objave znanstvenih radova u prezentaciji S Knjižnicom do doktorata bilo je riječi u prezentaciji voditeljice Knjižnice Višnja Novosel.

Orijentacijski dan osmišljen je za doktorande s ciljem njihova upućivanja u različite aspekte doktorskog studija te brojne mogućnosti koje su im na raspolaganju tijekom provedbe doktorskog istraživanja i uključivanja u znanstvenu i akademsku zajednicu.