Odbor za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba raspisao je Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Rok za podnošenje prijedloga je 13. siječnja 2026.

Više informacija o Natječaju dostupno je na stranici Gradske skupštine.