U organizaciji studijske grupe za Francuski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku od 26. do 28. studenog 2026. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu održat će se znanstveni skup Konceptualnost čovjeka u odnosu na tehnologiju: filološke perspektive.

Znanstveni skup odvijat će se u četiri tematske cjeline isključivo na francuskom jeziku: jezikoslovna znanost iz perspektive francuskog kao stranog jezika, didaktika poučavanja francuskog jezika, prevoditeljska djelatnost (francuski vs. drugi jezici) te znanost o književnosti.

Francontraste obilježava i 70. godina od smrti akademika Petra Skoka, utemeljitelja naše romanistike. Peta tematska cjelina Skupa posvećena je sjećanju na akademika Petra Skoka i odvijat će se na hrvatskom jeziku.

Veselimo se vašem sudjelovanju!