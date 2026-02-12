Filozofski fakultet u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da je 11. veljače 2026. godine u 69. godini života preminula naša draga profesorica, dr. sc. Mirjana Šagud.

Posljednji ispraćaj bit će u utorak 17. veljače 2026. godine u 11:15 sati na groblju Miroševac.

Profesorica Šagud u pedagogiji je ostavila neizbrisiv trag, davši izniman doprinos razvoju pedagogije ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, posebice temama refleksivne prakse i profesionalnoga razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika.

Zbog svoje je stručnosti, topline i dobronamjernosti brojnim studentima Odsjeka za pedagogiju, kao i Centra za obrazovanje nastavnika bila omiljena profesorica.

Kao njezini studenti, kolege i prijatelji, duboko smo zahvalni na svemu što nas je naučila i što je dijelila sa svima nama.

Draga profesorice, počivajte u miru!