Katedra za nederlandistiku Odsjeka za germanistiku poziva zainteresirane studentice i studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom DCC Summer School of Literary Translation: Vertalen en/als adaptatie, u organizaciji DCC-a (Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context), a u čijoj provedbi sudjeluju Odsjek za nederlandistiku Masarykova Sveučilišta u Brnu (Češka), Sveučilište ELTE u Budimpešti (Mađarska), Sveučilište u Wroclawu (Poljska), te srednjoeuropsko udruženje za nederlandistiku COMENIUS i Nizozemska jezična unija (Taalunie).

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio zamišljen je kao priprema za središnji fizički dio kroz čitanje teorijskih tekstova, prevoditeljske zadatke te online sastanke putem Zooma. Fizički dio realizirat će se na Sveučilištu u Brnu u Češkoj, u razdoblju 13.-18. srpnja 2026. Program fizičke mobilnosti uključuje predavanja, praktične radionice te pripremanje završnog prijevoda koji će nakon fizičke mobilnosti biti usavršen kroz završni dio online aktivnosti, a zatim i objavljen. Studenti će sudjelovanjem u programu i uspješnim završetkom predviđenih aktivnosti steći 8 ECTS-a koji će im biti upisani kao dodatna studijska aktivnost u diploma supplementu.

Uvjeti: upisan prijediplomski ili diplomski studij nederlandistike (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta) i aktivno poznavanje nizozemskoga jezika u govoru i pismu koje će se utvrditi na temelju studentskoga statusa i motivacijskog pisma.

Molbe, koje treba sastaviti u formi motivacijskog pisma na nizozemskom jeziku do 200 riječi, uključujući osnovne podatke studenata (OIB) i njihovu elektroničku adresu, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za germanistiku ili predsjedniku Povjerenstva prof. dr. sc. Slađanu Turkoviću putem e-maila: sturkovi@m.ffzg.hr. Natječaj je otvoren sedam dana od objavljivanja na web stranici Odsjeka, do 30. travnja.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu red. prof. dr. sc. Slađan Turković (predsjednik Povjerenstva), doc. dr. sc. Jelena Spreicer te dr. sc. Toni Bandov, viši asistent. Na temelju pristiglih molbi Povjerenstvo će sastaviti rang listu odabranih studenata.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave BIP programa za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu po danu fizičke mobilnosti u iznosu propisanom Natječajem Sveučilišta u Zagrebu te potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. O ishodu prijave BIP programa za financiranje odabrani sudionici bit će pravovremeno obaviješteni. Do izlaska ovogodišnjeg Natječaja prema kojemu će spomenuta sredstva biti dodijeljena, zainteresirani studenti mogu se upoznati s osnovnim informacijama o ovakvom tipu mobilnosti na temelju prošlogodišnjeg Natječaja na poveznici.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za prijediplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.