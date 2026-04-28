U kontekstu sve snažnije centralizacije financiranja znanstveno-istraživačkih i inovacijskih projekata na razini Europske unije, pojam „europskih projekata“ u Hrvatskoj dobiva novo značenje. Hrvatski dionici – institucije, organizacije i pojedinci – trebaju napraviti jasan iskorak: umjesto primarnog oslanjanja na nacionalne izvore financiranja, sve se više usmjeravati prema centraliziranim instrumentima i programima EU, poput Horizon Europe (Obzor Europa). Kako bi u tome bili uspješni, ključno je uspostaviti funkcionalne urede za projektni management te razviti specifične kompetencije.

Program cjeloživotnog obrazovanja Upravljanje znanstveno-istraživačkim projektima (Horizon Europe/Obzor Europa) za jačanje obrazovanja osmišljen je s ciljem stjecanja i unaprjeđenja znanja i praktičnih vještina potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu znanstveno-istraživačkih i inovacijskih projekata financiranih iz centraliziranih fondova Europske unije.

Program je usmjeren na cjelovito razumijevanje projektnog ciklusa – od razvoja projektne ideje, izgradnje i upravljanja međunarodnim konzorcijima, pripreme i prijave projektnog prijedloga, do učinkovite provedbe, praćenja i izvještavanja. Poseban naglasak stavlja se na pravilno strukturiranje projektne prijave, popunjavanje administrativnih formulara na portalu uropske komisije te izradu proračuna. Kroz praktičan rad sudionici razvijaju vlastitu projektnu ideju i stječu konkretna iskustva primjenjiva u stvarnim projektnim prijavama.

Za koga je program?

Program je namijenjen znanstvenom, nastavnom i istraživačkom osoblju, administrativnim i projektnim službama znanstveno-istraživačkih i obrazovnih institucija, kao i dionicima iz javnog i privatnog sektora uključenima u razvoj i provedbu EU projekata.

Posebno je relevantan za sve koji žele graditi karijeru u području upravljanja projektima na europskoj razini – uključujući zanimanja poput projektnog, znanstvenog i istraživačkog menadžera. Upravo ta zanimanja imaju ključnu ulogu u pružanju podrške hrvatskim znanstveno-istraživačkim institucijama, centrima i inovativnom privatnom sektoru na njihovom putu prema europskoj izvrsnosti i boljoj uključenosti i povezanosti s europskim inovacijskim ekosustavom

Početak programa i organizacija nastave

Program počinje 21. svibnja 2026. godine. Nastava će se izvoditi četvrtkom i petkom u poslijepodnevnim satima.

Iskažite svoj interes i osigurajte mjesto u generaciji koja će oblikovati budućnost europskih projekata u području obrazovanja i istraživanja.

Iskaz interesa za pohađanje programa možete poslati na e-mail: czo@m.ffzg.hr.

Prijavni obrazac i točan raspored nastave bit će objavljeni uskoro.