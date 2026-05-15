Pozivamo sve zainteresirane na predavanje pod naslovom:

Lithuania as a Phoenix from the Ashes: From the Establishment of Statehood and the Fight Against the Occupiers to the Long-Awaited Freedom

koje će održati Nj. E. g. Eduardas Borisovas, veleposlanik Republike Litve u Republici Hrvatskoj.

📅 Utorak, 19. svibnja

🕧 12:30 sati

📍 Vijećnica

Predavanje će pružiti pregled razvoja litavske povijesti – od prvog spomena imena Litva do suvremenog razdoblja – uz poseban osvrt na kulturne i jezične posebnosti ove baltičke zemlje.

Ovom prigodom zahvaljujemo Veleposlanstvu Republike Litve na vrijednim donacijama knjiga iz 2019. i 2023. godine, koje su dostupne u Knjižnici Fakulteta. Zbirka uključuje djela na litavskom jeziku te publikacije o litavskom jeziku i kulturi, namijenjene svima zainteresiranima za baltičke jezike i kulturnu baštinu Litve.

Pozivamo vas da nam se pridružite i upoznate bogatu povijest, jezik i kulturu Litve.