Pozivamo sve zainteresirane na predavanje pod naslovom:
Lithuania as a Phoenix from the Ashes: From the Establishment of Statehood and the Fight Against the Occupiers to the Long-Awaited Freedom
koje će održati Nj. E. g. Eduardas Borisovas, veleposlanik Republike Litve u Republici Hrvatskoj.
📅 Utorak, 19. svibnja
🕧 12:30 sati
📍 Vijećnica
Predavanje će pružiti pregled razvoja litavske povijesti – od prvog spomena imena Litva do suvremenog razdoblja – uz poseban osvrt na kulturne i jezične posebnosti ove baltičke zemlje.
Ovom prigodom zahvaljujemo Veleposlanstvu Republike Litve na vrijednim donacijama knjiga iz 2019. i 2023. godine, koje su dostupne u Knjižnici Fakulteta. Zbirka uključuje djela na litavskom jeziku te publikacije o litavskom jeziku i kulturi, namijenjene svima zainteresiranima za baltičke jezike i kulturnu baštinu Litve.
Pozivamo vas da nam se pridružite i upoznate bogatu povijest, jezik i kulturu Litve.