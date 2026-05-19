Odsjek za arheologiju poziva zainteresirane studentice i studente te nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Field School in Non-Invasive Methods in Landscape Archaeology u čijoj provedbi, osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluju Filozofski fakultet Ljubljani i Beogradu. U programu kojeg koordinira Odsjek za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani sudjelovat će nastavnici sa sva tri partnerska Sveučilišta.

Program obuhvaća metodološke osnove neinvazivnih metoda u terenskoj arheologiji te praktične vježbe iz sustavnog površinskog i podpovršinskog terenskog pregleda, preliminarnih analiza arheoloških nalaza, geofizičke prospekcije, analize zračnih snimaka i primjene LiDAR tehnologije. U okviru programa predviđena je i stručna ekskurzija (Lepenski vir, Viminacium, Vinča).

Program će se provoditi u razdoblju od 21. – 30. 07. 2026. godine u mjestu Vršac u Srbiji, a prije početka fizičke mobilnosti održat će se uvodno online predavanje o sadržaju i metodologiji programa te o arheologiji južnog Banata.

Uvjeti: upisan prijediplomski ili diplomski studij arheologije (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta).

Molbe, koje uključuju osnovne podatke i elektroničke adrese, životopis i motivacijsko pismo potrebno je dostaviti na e-mail adresu arheologija@ffzg.hr ili osobno u tajništvo Odsjeka za arheologiju. Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav (predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos i izv. prof. dr.sc. Iva Kaić.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 79 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.