SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
N A T J E Č A J
za upis kandidata na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u ak. god. 2026./2027. do popunjavanja kvote – II upisni rok
Doktorski studiji iz znanstvenog područja humanističkih znanosti
- Arheologija
Broj mjesta: 19
Školarina studija po semestru iznosi 1.200,00 EUR.
- Glotodidaktika
Broj mjesta: 11
Školarina studija po semestru iznosi 1.350,00 EUR.
- Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu
Broj mjesta: 15
Školarina studija po semestru iznosi 1.128,00 EUR.
- Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
Broj mjesta: 13
Školarina studija po semestru iznosi 850,00 EUR.
- Predmoderna povijest
Broj mjesta: 16
Školarina studija po semestru iznosi 860,00 EUR.
- Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura
Broj mjesta: 17
Školarina studija po semestru iznosi 882,61 EUR.
Doktorski studiji iz znanstvenog područja društvenih znanosti
- Informacijske i komunikacijske znanosti
Broj mjesta: 11
Školarina studija po semestru iznosi 1.327,00 EUR.
- Sociologija
Školarina studija po godini iznosi 2.500,00 EUR.
Natječaj je otvoren do 14. rujna 2026., osim za studij Sociologije koji je otvoren do 30. rujna 2027.
Više informacija o upisima saznajte na poveznici.