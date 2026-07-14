SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

N A T J E Č A J

za upis kandidata na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u ak. god. 2026./2027. do popunjavanja kvote – II upisni rok

Doktorski studiji iz znanstvenog područja humanističkih znanosti

Arheologija

Broj mjesta: 19

Školarina studija po semestru iznosi 1.200,00 EUR.

Glotodidaktika

Broj mjesta: 11

Školarina studija po semestru iznosi 1.350,00 EUR.

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Broj mjesta: 15

Školarina studija po semestru iznosi 1.128,00 EUR.

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu

Broj mjesta: 13

Školarina studija po semestru iznosi 850,00 EUR.

Predmoderna povijest

Broj mjesta: 16

Školarina studija po semestru iznosi 860,00 EUR.

Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura

Broj mjesta: 17

Školarina studija po semestru iznosi 882,61 EUR.

Doktorski studiji iz znanstvenog područja društvenih znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti

Broj mjesta: 11

Školarina studija po semestru iznosi 1.327,00 EUR.

Sociologija

Školarina studija po godini iznosi 2.500,00 EUR.