Drugi dio Glotodidaktičkoga studentskog projekta Zagreb–Karlsruhe održan je od 5. do 10. srpnja 2026. u Karlsruheu. U projektu je sudjelovalo devetero studenata nastavničkoga smjera diplomskog studija germanistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u pratnji docentice dr. sc. Mirele Landsman Vinković i više lektorice mr. sc. Irene Petrušić-Hluchý.

Program studentske razmjene u Karlsruheu obuhvaćao je hospitiranje u osnovnim i srednjim školama, kao i na Seminaru za izobrazbu i usavršavanje gimnazijskih nastavnika u Karlsruheu (Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe (Gymnasium)) te na Pädagogische Hochschule u Karlsruheu. Na taj su način studenti imali priliku izravno upoznati različite oblike njemačkoga obrazovnog sustava.

U sklopu projekta sudionici su posjetili i Centar za umjetnost i medije ZKM u Karlsruheu te grad Heidelberg, gdje su na konkretnim primjerima upoznali različite modele nastave izvan učionice, kao što su školski izleti, muzejsko-pedagoški programi i terenska nastava.

Posljednjega dana boravka održano je svečano zatvaranje drugog dijela Projekta te završna evaluacija provedenih aktivnosti. Sudjelovanjem u projektnim aktivnostima studenti razvijaju stručne i nastavničke kompetencije, proširuju didaktičko-metodička znanja i stječu vrijedno međukulturne komunikacijske kompetencije koje će moći primijeniti u svojem budućem nastavničkom radu.

Zahvaljujemo Filozofskom fakultetu u Zagrebu i našim partnerima u Karlsruheu – Karlsruhe School of Education i Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe (Gymnasium) – što su nam omogućili održavanje ovog dijela projekta.