Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture u organizaciji Od 23. lipnja do 10. srpnja 2026. godine održana jeu organizaciji Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ovogodišnjem izdanju programa sudjelovao je najveći broj polaznika do sada, što dodatno potvrđuje ulogu Croaticuma kao vodeće ustanove za poučavanje hrvatskoga kao drugog i stranog jezika.

U svakodnevnoj jezičnoj i kulturološkoj nastavi sudjelovala su ukupno 82 polaznika – studenti i drugi zainteresirani sudionici iz cijeloga svijeta. Nastava se izvodila na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, pri čemu su polaznici bili raspoređeni u jezično i nacionalno raznolike grupe. Takav je pristup omogućio dinamično učenje u iznimno poticajnom i međukulturnom okruženju, a svi polaznici koji su uspješno završili program ostvarili su 4 ECTS boda.

Veličini ovogodišnje Croaticumove ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture znatno je doprinijela i akademska mobilnost. Ukupno 38 studenata sudjelovalo je u programu zahvaljujući stipendijama ostvarenim kroz CEEPUS – srednjoeuropski program akademske mobilnosti sveučilišnih nastavnika i studenata.

Mobilnosti su realizirane u okviru CEEPUS-ove mreže Slavic Philology and Its Cultural Context, kojom na Filozofskom fakultetu koordinira dr. sc. Darko Matovac, viši lektor na Croaticumu. U ovoj je mreži tijekom akademske godine 2025./2026. uspješno surađivalo više od dvadeset sveučilišta s područja Središnje Europe.