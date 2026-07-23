Od 23. lipnja do 10. srpnja 2026. godine održana je Croaticumova ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture u organizaciji Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ovogodišnjem izdanju programa sudjelovao je najveći broj polaznika do sada, što dodatno potvrđuje ulogu Croaticuma kao vodeće ustanove za poučavanje hrvatskoga kao drugog i stranog jezika.
U svakodnevnoj jezičnoj i kulturološkoj nastavi sudjelovala su ukupno 82 polaznika – studenti i drugi zainteresirani sudionici iz cijeloga svijeta. Nastava se izvodila na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, pri čemu su polaznici bili raspoređeni u jezično i nacionalno raznolike grupe. Takav je pristup omogućio dinamično učenje u iznimno poticajnom i međukulturnom okruženju, a svi polaznici koji su uspješno završili program ostvarili su 4 ECTS boda.
Veličini ovogodišnje Croaticumove ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture znatno je doprinijela i akademska mobilnost. Ukupno 38 studenata sudjelovalo je u programu zahvaljujući stipendijama ostvarenim kroz CEEPUS – srednjoeuropski program akademske mobilnosti sveučilišnih nastavnika i studenata.
Mobilnosti su realizirane u okviru CEEPUS-ove mreže Slavic Philology and Its Cultural Context, kojom na Filozofskom fakultetu koordinira dr. sc. Darko Matovac, viši lektor na Croaticumu. U ovoj je mreži tijekom akademske godine 2025./2026. uspješno surađivalo više od dvadeset sveučilišta s područja Središnje Europe.
Za sve koji žele saznati više o mogućnostima stipendiranja i akademske mobilnosti, dodatne informacije o programu CEEPUS dostupne su na službenim internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.
CEEPUS and Croaticum Summer School of Croatian Language and Culture in the academic year 2025/2026
From June 23 to July 10, 2026, Croaticum Summer School of Croatian Language and Culture was held, organized by Croaticum – Centre for Croatian as a Second and Foreign Language at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. This year’s edition recorded the highest number of participants to date, further confirming Croaticum’s role as the leading institution for teaching Croatian as a second and foreign language.
A total of 82 participants—students and other interested attendees from all over the world—took part in daily language and cultural classes. The courses were conducted at various levels in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages, with participants assigned to linguistically and nationally diverse groups. This approach enabled dynamic learning in an exceptionally stimulating and intercultural environment, and all participants who successfully completed the program earned 4 ECTS credits.
Academic mobility significantly contributed to the scale of this year’s Croaticum Summer School of Croatian Language and Culture. A total of 38 students participated in the program thanks to scholarships granted through CEEPUS—the Central European Exchange Program for University Studies.
The mobilities were carried out within the CEEPUS network Slavic Philology and Its Cultural Context, coordinated at the Faculty of Humanities and Social Sciences by Darko Matovac, Senior Lecturer at Croaticum. More than twenty universities from Central Europe successfully collaborated within this network during the 2025/2026 academic year.
For anyone interested to learn more about scholarship and academic mobility opportunities, additional information about the CEEPUS program is available on the official website of the Agency for Mobility and EU Programmes.