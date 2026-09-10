Dragi studenti,
podsjećamo vas na mogućnosti korištenja prilagođenog prijevoza za studente s invaliditetom.
Na raspolaganju su vam dvije mogućnosti: prijevoz koji organizira Filozofski fakultet te, za studente koji ispunjavaju uvjete, prilagođeni prijevoz ZET-a.
PRIJEVOZ U ORGANIZACIJI FILOZOFSKOG FAKULTETA
Filozofski fakultet u suradnji s prijevoznikom HERC-PROMET d.o.o. organizira prijevoz prilagođenim kombi vozilom od mjesta boravišta na području Grada Zagreba do Fakulteta i obratno.
Organizacija prijevoza dogovara se individualno, ovisno o potrebama svakog studenta. Studenti sudjeluju u troškovima prijevoza, a cijena se određuje individualno, ovisno o učestalosti korištenja prijevoza i lokacijama na kojima se prijevoz organizira.
Ako ste zainteresirani za korištenje fakultetskog prijevoza, molimo vas da se javite putem e-maila: prilagodba@ffzg.unizg.hr kako bismo na vrijeme mogli prikupiti informacije o vašim potrebama i organizirati prijevoz.
ZET – PRILAGOĐENI PRIJEVOZ ZA STUDENTE S INVALIDITETOM
Studenti Sveučilišta u Zagrebu koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica i imaju prebivalište na području Grada Zagreba mogu ostvariti pravo na besplatni prijevoz posebno prilagođenim kombi vozilom ZET-a. Pravo na prijevoz odnosi se i na pratitelja osobe s invaliditetom.
Ako ispunjavate navedene uvjete i želite koristiti ovu uslugu, potrebno je javiti se Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu putem e-maila uredssi@unizg.hr.
Ured će vam dati informacije o potrebnoj dokumentaciji te dokumentaciju proslijediti nadležnom Gradskom uredu radi daljnjeg postupka i odobravanja usluge.
Više informacija o ZET prilagođenom prijevozu dostupno je na web stranici Sveučilišta u Zagrebu.
Ako planirate koristiti neku od navedenih mogućnosti prijevoza, preporučujemo da se javite što ranije kako bi bilo dovoljno vremena za dogovor i organizaciju.