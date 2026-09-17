Drage brucošice i brucoši prijediplomskih studija upisani u akademsku godinu 2026./2027., u srijedu, 30. rujna 2026., kreće e-tečaj “Brucoši 2026 – uvodna radionica” koji će vam pomoći u korištenju sustavom učenja na daljinu Omega.

Na sustav se trebate prijaviti korištenjem svog AAI@EduHr korisničkog računa izdanog od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (račun koji koristite za ISVU).

E-tečaj je dostupan na adresi: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=5388, a lozinka za upis glasi “2026” (bez navodnika).