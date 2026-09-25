Svoja neprocjenjiva iskustva i prakse s matičnih sveučilišta i knjižnica podijelili su sudionici iz Austrije, Bugarske, Francuske, Litve, Njemačke, Norveške, Poljske, Portugala, Slovenije i Španjolske.

Zajedno smo otvorili važne rasprave o umjetnoj inteligenciji, otvorenoj znanosti (Open Access), upravljanju digitalnom imovinom te knjižničnoj podršci znanstvenicima, istovremeno promovirajući naš Fakultet kao središte cjeloživotnog učenja, Knjižnicu kao srce fakulteta te ističući kulturnu i znanstvenu baštinu Zagreba.

Hvala svim sudionicima na inspirativnom tjednu, predivnoj energiji i razmjeni znanja! Do idućeg susreta! 👋

📸 Pogledajte djelić atmosfere s ovogodišnjeg susreta.