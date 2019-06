Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje Josipa Novakovicha, književnika i predavača kreativnog pisanja, pod naslovom ”The Short Story as a Form—History and the Variants” koje će se održati u utorak 18. lipnja u 12.00 sati u Vijećnici Fakulteta.

Predavanje će biti popraćeno čitanjem ulomaka iz autorovih zbirki i kraćim razgovorom s publikom te će biti održano na engleskome jeziku, a moderirani razgovor na hrvatskome i engleskome.

Josip Novakovich objavljuje na engleskome i hrvatskome, autor je čitavog niza zbirki kratkih priča i eseja te romana April Fool’s Day (2004). Predaje kreativno pisanje na sjevernoameričkim sveučilištima dugi niz godina, trenutno na Concordia University, Montreal, Kanada. Autor je popularnih udžbenika kreativnog pisanja: Fiction Writer’s Workshop (1998) i Writing Fiction Step by Step (1998). Bio je finalist natjecanja za The Man Booker International Prize 2013. godine. Trenutno je u Hrvatskoj gost Festivala europske kratke priče i predavač na Radionici kreativnog pisanja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Za više informacija o predavaču i punu bibliografiju možete pogledati ovdje.

Predavanje se odvija uz potporu Fulbright Senior Specialist Program, Filozofskoga fakulteta i Agencije za mobilnost i programe EU-a.