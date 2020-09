Zbog nemogućnosti fizičke razmjene uslijed pandemije, Sveučilište u Cincinnatiju, SAD predlaže nastavak suradnje s partnerskim sveučilištima u virtualnom obliku i na teme aktualne u trenutnom globalnom okruženju, te poziva zainteresirane predavače da do 8. rujna 2020. podnesu svoje prijave za prvu virtualnu mini-konferenciju koja će se održati 29. listopada 2020. (od 7.30 do 9.30 sati EST) na temu Best Practices for Innovative Teaching and Engaging Students during the COVID-19 Pandemic. Predavači svoje prijave šalju Sveučilištu u Cincinnatiju.

Više detalja o formatu i ciljevima mini-konferencija, načinu izlaganja i prijave možete pronaći u privitku.

Sveučilište u Cincinnatiju dodatno poziva nastavnike i istraživače s partnerskih sveučilišta da predlože teme za sljedeće mini-konferencije (predviđene za prosinac 2020. i veljaču 2021.):

a discipline of common interest to all our partner institutions (such as supply chain, artificial intelligence or other relevant subjects)

aspects of the research process across the spectrum of disciplines (such as creative/visual, scholarship of teaching and learning)

a theme that could engage research and non-research faculty (such as innovative virtual ways to teach/research/learn or work with community/industry partners in response to the pandemic).

Prijedlozi za teme se mogu poslati na: staff@unizg.hr