Hrvatska zaklada za znanost je objavila informacije o planiranim objavama NOVIH natječaja u okviru postojećih i novih programa financiranja.

1. Istraživački i Uspostavni istraživački projekti

Novost je da će se u sklopu natječaja za istraživačke projekte također moći prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske temeljem Multilateralnog sporazuma o vodećoj organizaciji (MLA sporazum).

Više informacija bit će objavljeno na proljeće 2021. Okvirni termin raspisa natječaja: ljeto 2021.

2. Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Na natječaj će se moći prijaviti kandidati za mentora. Natječaj će se otvoriti tijekom siječnja 2021.

3. Međunarodni natječaji (više informacija bit će objavljeno početkom 2021.), a za Filozofski fakultet su posebno značajne CHANCE i T-AP.

• CHANSE (ERA-NET): HRZZ sudjeluje u konzorciju HERA-NORFACE ERA-NET CO-FUND (Humanities in the European Research Area and New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe), koji čini 27 organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz područja društvenih i humanističkih istraživanja iz 24 europske zemlje.

Objava zajedničkog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga planirana je za ožujak 2021.

Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje 4 istraživačke skupine iz 4 države koje sudjeluju u konzorciju CHANSE.

• T-AP: Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je mreža organizacija koje financiraju znanstvena istraživanja iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike. Cilj je ove platforme povećati osviještenost javnosti o važnosti društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću.

Platforma će u ožujku 2021. objaviti tematski natječaj vezan uz oporavak društva u razdoblju nakon pandemije COVID-19.

Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji s transnacionalnim projektnim prijedlozima. Konzorciji se moraju sastojati od najmanje 3 partnera iz 3 različite zemlje sudionice te moraju imati transatlantsku komponentu (tj. konzorcij mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika).

Planirani natječaji Zaklade u 2021. godini – HRZZ