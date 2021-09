The Azrieli Fellows program stipendiranja 1. rujna 2021. otvara prijave za međunarodne postdoktorske stipendije za akademsku godinu 2022/23. Stipendija pruža financiranje i podršku međunarodnim kandidatima za provođenje istraživanja na odabranim izraelskim institucijama.

Više informacija o stipendiji i načinu prijave možete pronaći na mrežnoj stranici The Azrieli Fellows Program Issues a Call for Applications for the Azrieli International Postdoctoral Fellowship.

Rok za prijavu je 2. studenoga 2021.