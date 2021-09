Dana 18. i 19. rujna 2021. održat će se hibridno događanje pod naslovom Increasing mobility and funding for better research, u organizaciji hrvatskoga ogranka Marie Curie Alumni društva.

Okosnica događanja bit će teme vezane uz mobilnost i financiranje istraživanja, a bit će govora i o otvorenoj znanosti, etici u istraživanju te iskustvima ljudi koji su iz inozemstva došli raditi u Hrvatsku ili su u Hrvatskoj uspjeli dobiti prestižne MSCA i ERC stipendije te osnovati svoje istraživačke grupe.

Službeni jezik događanja je engleski.

Svi zainteresirani mogu se registrirati na poveznici Registration for MCAA Croatia Chapter event “Increasing mobility and funding for better research” nakon čega će na e-adresu dobiti poveznicu za virtualno praćenje događanja.