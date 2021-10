Izložba

NAJDUŽE PUTOVANJE

prva plovidba oko svijeta

04.- 24.10. 2021

Aula Knjižnice

Prije 500 godina u Sevilli (Španjolska) započelo je putovanje koje je čovječanstvo dugo sanjalo: trebalo je stići do mitskog istoka i Začinskih otoka do tada neistraženim putem ploveći preko Atlantskog oceana na zapad. Putovanje je 1519. započeo Ferdinand Magellan, a završili su ga tri godine kasnije, tj. 1522., Juan Sebastián Elcano i posada broda Victoria, čime se ono pretvorilo u najduže putovanje tog doba i prvo oplovljavanje svijeta. Ova izložba kronološki opisuje kako je tekao cijeli pothvat vezan za organizaciju i realizaciju te nesvakidašnje avanture, no osim datuma, činjenica i brojki, ona publici otkriva i ljudsku stranu pomoraca koji su sanjali o do tada nezamislivom putovanju, krenuli u nepoznato, prošli sva iskušenja i vratili se, izmijenivši time tijek povijesti.

Od 5 brodova koji su 10. kolovoza 1519. isplovili iz Seville, natrag se vratio samo jedan – Nao Victoria. Od 245 članova posade koji su na njima plovili, nazad ih se vratilo samo 18, što vjerno dočarava koliko je teško bilo to putovanje. Ovaj junački pothvat je ujedno dokazao da je zemlja okrugla, da je njezin promjer mnogo veći nego što se mislilo i da se između Američkog kontinenta i Indijskog oceana stere ogromni Tihi ocean, dotada nepoznat Europljanima.

Izložba daje glas protagonistima ekspedicije putem pisanih svjedočanstva onih koji su putovanje planirali, pripremili i realizirali. Objašnjava nam ne samo kako je svijet prvi put oplovljen, već i kakav je uopće bio u to vrijeme, te kako su njegove do tada odijeljene stvarnosti po prvi put međusobno povezane u jednu globalnu cjelinu.

Od prvog predstavljanja u Sevilli 2019. g. izložba je obišla razne španjolske i svjetske gradove. Za njezino prvo predstavljanje u Hrvatskoj odabran je Dubrovnik zbog svoje stoljetne i posebne povezanosti s morem i pomorstvom. Nakon otvorenja početkom rujna, u dubrovačkom Državnom arhivu pronađeni su prijepisi pisama dvojice članova ove hrabre ekspedicije. Jedno od njih je do sada bilo slabije poznato javnosti, no iznimno je važno jer je jedini poznati sačuvani primjerak tog pisma. Fotografije pisama pridružene su postavu i bit će izložene i u sklopu izložbe u Zagrebu, a nakon toga nastavit će putovanje po Hrvatskoj.