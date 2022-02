Upisi u tečajeve stranih jezika u ljetnom semestru ak. god. 2021. / 2022. počinju 1. veljače i traju do 25. veljače 2022.

Upisati se možete svaki radni dan od 10,00 do 19,30 sati, osim u periodu od 1. 2. do 4. 2. 2022. kada su upisi u terminu od 10,00 do 14,45 sati u sobi B 325.

Nastava prema rasporedu počinje 21. veljače 2022.

Studenti Filozofskog fakulteta imaju posebnu cijenu od 1500 Kn za 70 sati nastave.

Više informacija možete saznati na mrežnoj stranici Centara za strane jezike te društvenim mrežama Facebook i Instagram.