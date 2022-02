Javno predstavljanje rezultata drugog i plana trećeg razdoblja projekta “Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas” / ”Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present” (HRZZ-IP-2018-01-9364) voditelja prof. dr. sc. Dragana Damjanovića s Odsjeka za povijest umjetnosti, koji financira Hrvatska zaklada za znanost, održat će se u četvrtak 10. veljače 2020. s početkom u 11:30 sati u dvorani DVI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (uz pridržavanje svih epidemioloških mjera).

Više o projektu možete pogledati na mrežnoj stranici Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present.