Pridružite se gostujućem predavanju od naslovom: “The Role of Interdisciplinarity in Understanding the Environmental History of Meadows in the Alps from the Late Middle Ages to 2022 / Vloga interdisciplinarnosti v razumevanju okoljske zgodovine travnikov v Alpah od poznega srednjega veka do leta 2022.” koje će održati doc. dr. sc. Žiga Zwitter s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u srijedu 25. svibnja 2022. godine od 15.00 do 18.00 sati u Konferencijskoj dvorani Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Knjižnica, 2. kat).