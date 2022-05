U srijedu 25. svibnja 2022. u 16:15 sati u A-123 profesor Jeffrey A. Smith s Masarykovog sveučilišta (Brno, Češka) vodit će kratak seminar naslovljen “Donald Trump, Social Media, Celebrity Culture, and the Future of Politics.”

Seminar je prvenstveno namijenjen zainteresiranim studentima, a održat će se na engleskom jeziku.

Predviđeno trajanje je do 17:30 sati.

Prof. Smith boravi na Odsjeku za Anglistiku u okviru programa ERASMUS.