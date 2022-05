Od 17. do 24. svibnja je u posjetu na Filozofskome fakultetu boravila grupa studenata s Northeastern University, Boston, Massachusetts, SAD pod vodstvom profesora Matt Leea.

Cilj njihova posjeta Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini jest istraživanje tema etničkoga identiteta i sukoba. Studenti su, između ostaloga, imali prilike slušati predavanja prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški i prof. dr. sc. Tvrtka Jakovine.

Više informacija – Northeastern Univ Dialogue of Civilizations in Croatia and Bosnia