Tijekom studenoga Filozofski fakultet je ugostio profesore s Azerbaijan University of Languages, Baku Azerbajdžan te predstavnike njihova Ministarstva obrazovanja.

Svrha jednotjednoga boravka je stručno usavršavanje na našem Fakultetu. Gosti su imali priliku slušati nastavu iz tematike prevođenja koja je održana na Odsjeku za anglistiku, Odsjeku za germanistiku, Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti, Odsjeku za romanistiku i Odsjeku za talijanistiku, a održana je i radionica The basics of CAT tool use.

Na susretu dobrodošlice 10. studenoga, 2022. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan je pozdravio mogućnosti proširenja suradnje ne samo na području rusistike, već i azerbajdžanskoga jezika na Katedri za turkologiju, te sanskrta na Katedri za indologiju.

Filozofski fakultet ostvaruje suradnju s azerbajdžanskim sveučilištem kroz međusveučilišni memorandum o razumijevanju potpisan 2021.