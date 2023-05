Predavanje / Vorlesung 14,00 – 15,30 (A-307)

prof. dr. Renate Hansen Kokoruš (Sveučilište u Grazu): Generationen zwischen Ost und West: Ljuba Arnautović und Marko Dinić

U predavanju će se na temelju dva aktualna romana objavljena na njemačkome govornom području prikazati različiti koncepti suočavanja s osobnom i kolektivnom povijesti iz različitih perspektiva, svaki obilježen drugačijom estetikom, oba romana tematiziraju aktualni i povijesni austrijski kontekst u prikazu odnosa majki i sinova, baka i unuka te njihovih rekonstrukcija prošlosti, odnosno problematičnoga suočavanja s nepoznatim. Posebna pažnja posvetit će se različitim identitetskim diskursima i njihovim praksama kulturne apoprijacije, kao i pitanjima o prožimanju kulturnih vrijednosti u romanima Lipanjski snijeg Ljube Arnautović i Dobri dani Marka Dinića.

Es geht in den beiden aktuellen Romanen um zwei gegensätzliche Konzepte, historische Kontexte und konträre Perspektiven, die auch ästhetisch ganz unterschiedlich dargeboten werden, beide aber u.a. das aktuelle und historische Österreich betreffen: Mutter vs. Söhne, Großmütter vs. Enkel und deren Aneignung des einst Eigenen bzw. die verstörende Wahrnehmung des Unbekannten. Beleuchtet werden unterschiedliche Identitätsdiskurse mit ihren Praktiken der Aneignung und Fragen der Überlagerung kultureller Werte in Junischnee von Ljuba Arnautović und Die guten Tage von Marko Dinić.