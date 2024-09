Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Ul. Ivana Lučića 3, Zagreb), od 9. do 11. rujna 2024. održava se međunarodna konferencija pod naslovom “Wittgenstein and Hegel – Normativity and Rationality“. Konferencija će se odvijati u predavaonicama A-101 i A-106.

Riječ je o šestoj po redu konferenciji posvećenoj filozofiji Ludwiga Wittgensteina, s posebnim naglaskom na njezinoj povezanosti s klasičnom njemačkom filozofijom i filozofijom G. W. F. Hegela. Dosadašnje konferencije održane su u Dresdenu (2017.), Pragu (2019.), Varšavi (2021.), Barceloni (2022.) i Beču (2023.) te su rezultirale dvjema knjigama objavljenima kod uglednog izdavača De Gruyter (2019. i 2024.).

Organizatori konferencije “Wittgenstein and Hegel – Normativity and Rationality” su: Alexander Berg (Sveučilište u Konstanzu, Njemačka / Sveučilište u Zürichu, Švicarska), Karlo Gardavski (doktorand na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska), Denys Kaidalov (Karlovo sveučilište u Pragu, Češka) i Bruna Picas Prats (Sveučilište u Barceloni, Španjolska), uz institucionalnu potporu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (i njegova Odsjeka za filozofiju), Hrvatskog filozofskog društva i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na konferenciji sudjeluje tridesetak znanstvenika iz 18 zemalja (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Češka, Francuska, Hrvatska, Indija, Irska, Italija, Kanada, Njemačka, Poljska, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Tajvan).