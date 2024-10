Pozivamo vas na treću Malu školu devedesetih koja će se održati u utorak 22. listopada 2024. od 11 do 14 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Raspored događanja:

11:00 – 12:00 Pamtimo samo sretne dane: produkcija i recepcija društvenih sjećanja o devedesetima

Branimir Janković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Anja Gvozdanović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Helena Strugar, Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb

12:00 – 12:50 Bilježenje smrti: od ratnih devedesetih do balkanske rute

Nikola Mokrović, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Marijana Hameršak, Institut za etnologiju i folkloristiku

13:00 – 14:00 Naši domovi: duga putovanja, profesionalni pomagači i ranjiva sjećanja

Petar Bagarić, Institut za etnologiju i folkloristiku

Orlanda Obad, Institut za etnologiju i folkloristiku

film Davora Marinkovića „Endless Holiday“ (26′)

Program organiziraju Petar Bagarić i Orlanda Obad iz Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Program se odvija u sklopu projekta „MOJ DOM: Refugees, migration and erased memories in the aftermath of Yugoslav wars“ (2023. – 2024., Citizens, Equality, Rights and Values programme), koji okuplja civilnodruštvene, umjetničke i znanstvene organizacije iz Njemačke, Italije, Slovenije i Hrvatske.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CERV. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.