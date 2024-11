U sklopu Erasmus+ projekta SLIDE (Service-Learning as a Pedagogy to Promote Inclusion, Diversity, and Digital Empowerment), 13. studenoga 2024. održat će se cjelodnevni Hackathon društveno korisnog učenja Digital Bridges & Gaps in Society, gdje će studenti raditi na rješavanju konkretne društvene potrebe / izazova, a partneri iz zajednice u Hackatonu će sugerirati izazov.

Budući da se radi o šest partnerskih EU sveučilišta, dva studentska tima s Filozofskog fakulteta će raditi na izazovima koje su postavili partneri iz drugih partnerskih EU zemalja: “Volunteering Dobble, Platform of volunteer centres and organizations” iz Slovačke i “Online content for public” University Centre Saint-Ignatius Antwerp, Belgija.

Cjelokupni događaj održat će se na engleskom jeziku.